В Самарской области посчитали, насколько подорожали продукты за 10 лет

Динамика изменения цен на товары и услуги за период с 2015 года приводится в статистическом ежегоднике Самарастата, опубликованном 30 декабря 2025 года.

Так, в конце 2015 года в Самарской области, согласно статистическим данным, килограмм говядины стоил 314,66 руб. К концу 2024 года средняя стоимость увеличилась до 575,33 руб., а по состоянию на конец 2025 года - 670,43 руб. Сливочное масло за 10 лет подорожало с 407 рублей за кг. до 1087 рублей, куры охлажденные и замороженные – с 121,5 руб. до 210 рублей, яблоки – с 81,75 до 142,56 руб., рис – с 59,26 до 103,43 руб. за кг., сахар – с 51 до 64,16 руб., водка – с 527,5 до 778 руб. за литр, пишет СитиТраффик.