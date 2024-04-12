Юрент и Минтранс предложили ввести штрафы для нетрезвых пользователей элекросамокатов

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Сервис Юрент и Минтранс РФ выступили с предложением штрафовать за езду на электросамокатах в пьяном виде.

Размер штрафа предлагается определить в размере до 100 тыс. рублей. Пока прорабатывается вопрос фиксации нарушений. Также Юрент хочет ввести индентификацию пользователей по возрасту через Госуслуги.

Мы выступили с инициативой вместе с Минтрансом, чтобы ввести сервисный штраф для пользователя за езду в пьяном виде. Предложено штрафовать их до 100 тыс. рублей, по аналогии с каршерингом. — генеральный директор Юрент Иван Туринге