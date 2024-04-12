Юрент и Минтранс предложили ввести штрафы для нетрезвых пользователей элекросамокатов

Сервис Юрент и Минтранс РФ выступили с предложением штрафовать за езду на электросамокатах в пьяном виде.
Размер штрафа предлагается определить в размере до 100 тыс. рублей. Пока прорабатывается вопрос фиксации нарушений. Также Юрент хочет ввести индентификацию пользователей по возрасту через Госуслуги.
Мы выступили с инициативой вместе с Минтрансом, чтобы ввести сервисный штраф для пользователя за езду в пьяном виде. Предложено штрафовать их до 100 тыс. рублей, по аналогии с каршерингом.
— генеральный директор Юрент Иван Туринге
В 2024 году сервис планирует инвестировать 1 рубль с каждой поездки пользователей в инфраструктуру и безопасность. Например, в строительство велополос. В Ижевске, Екатеринбурге и еще нескольких городах России сервис договаривается о создании виртуальных парковок для электросамокатов, а на асфальте их будут размечать краской и специальными знаками, пишет ТАСС.