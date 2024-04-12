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Юрент и Минтранс предложили ввести штрафы для нетрезвых пользователей элекросамокатов

12 апреля 2024 12:26
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Юрент и Минтранс предложили ввести штрафы для нетрезвых пользователей элекросамокатов

Сервис Юрент и Минтранс РФ выступили с предложением штрафовать за езду на электросамокатах в пьяном виде.

Размер штрафа предлагается определить в размере до 100 тыс. рублей. Пока прорабатывается вопрос фиксации нарушений. Также Юрент хочет ввести индентификацию пользователей по возрасту через Госуслуги.

Мы выступили с инициативой вместе с Минтрансом, чтобы ввести сервисный штраф для пользователя за езду в пьяном виде. Предложено штрафовать их до 100 тыс. рублей, по аналогии с каршерингом.

— генеральный директор Юрент Иван Туринге

В 2024 году сервис планирует инвестировать 1 рубль с каждой поездки пользователей в инфраструктуру и безопасность. Например, в строительство велополос. В Ижевске, Екатеринбурге и еще нескольких городах России сервис договаривается о создании виртуальных парковок для электросамокатов, а на асфальте их будут размечать краской и специальными знаками, пишет ТАСС.

Теги: Городской транспорт

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