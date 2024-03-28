Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевой темой «Недели креативного бизнеса» станет сотрудничество. 
В Самарской области пройдет «Неделя креативного бизнеса»
Половина самарцев дружит с коллегами из-за денег и совместного досуга
Половина самарцев дружит с коллегами из-за денег и совместного досуга
«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне
«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне
В рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский Дом» прозвучала опера «Пиковая дама»
В рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский Дом» прозвучала опера «Пиковая дама»
Самарские школьники взяли серебро и бронзу Чемпионата России по ушу
Самарские школьники взяли серебро и бронзу Чемпионата России по ушу
Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером фестиваля «Театральное Приволжье»
Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером фестиваля «Театральное Приволжье»
Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт
Производить вкусные домашние деликатесы семье из Хворостянки помогает социальный контракт
Треть профессионалов не доверяют своему руководству
Треть профессионалов не доверяют своему руководству
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.59
0.02
EUR 100.27
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели

28 марта 2024 10:59
168
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели

Меры, которые призваны обеспечить стабильное транспортное сообщение (с задействованием альтернативного общественного транспорта) в период временного закрытия на капитальный ремонт участка трамвайных путей по улице Ново-Садовой, – один из основных вопросов, поднятых на заседании квартальной комиссии городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, что в последнее время организация трамвайного сообщения потребовала принятия оперативных решений. Одним из факторов, влияющих на ритмичность перевозок, является текущее состояние путей для наземного электротранспорта, которые вследствие высоких эксплуатационных нагрузок и длительного использования требуют обновления. Особенно остро вопрос строит относительно участка по улице Ново-Садовой.

«Эта линия основная в городе, востребованная, с большим количеством трамвайных маршрутов и высоким пассажиропотоком. Именно поэтому модернизация трамвайных путей начнется отсюда», – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Для решения проблемы 4 декабря 2023 года был заключен договор на капитальный ремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до проспекта Кирова (до кольца на Барбошиной поляне). Строительно-монтажные работы будет выполнять АО СК «Волжский Град», которое ранее занималось устройством новой трамвайной ветки к Чемпионату мира по футболу–2018 и трамвайного поворота в направлении стадиона «Солидарность Самара Арена». Подрядчик готов, материалы закуплены. 

«Накануне мы внесли уточнения относительно старта капитального ремонта участка линии, пролегающей вдоль улицы Ново-Садовойработы начнутся 28 апреля 2024 года, – сообщил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. Исходим не только из погодных условий, которые должны быть благоприятными для производства трудоемких работ. Начав их в выходной день, перед майскими праздниками, когда пассажиров не так много, как в будни, мы минимизируем неудобства для горожан. Также при необходимости будет проще отрегулировать вопросы, скорректировать возникающие нюансы». 

Учитывая виды работ и технологии, одновременно ремонтом охватят однопутные трассы в обоих направлениях движения. Таким образом, в целом обновят около 3,5 км одиночного пути. До 30 июня 2024 года отрезок линии полностью  выведут из эксплуатации

На время закрытия движения работу трамвайных маршрутов, проходящих по улице Ново-Садовой, намерены организовать вариативно, в зависимости от дней недели. 

В будни:

-  маршрут № 5 – «Улица Чапаевская – улица Фадеева» – будет следовать по маршрутам № 20 и № 20к; 

- маршрут № 7 – «Завод им. Тарасова – станция метро «Победа»;

- маршрут № 22 – «Барбошина поляна – 15 мкр. – Дом печати – улица Чапаевская»;

- маршрут № 24 – «Барбошина поляна – Костромской переулок».

В выходные дни:

- маршрут № 5 – «Улица Чапаевская – улица Фадеева» – будет следовать по маршруту № 20 и № 20к;

- маршрут № 11 – «Барбошина поляна – стадион «Солидарность Самара «Арена» – 15 мкр. – улица Ставропольская – станция метро «Победа» – автостанция «Аврора»;                            

- маршрут № 12 – «Улица Фадеева (Северное трамвайное депо) – Юнгородок» – по трассе следования маршрута № 19;

- маршрут № 22 – «Барбошина поляна – 15 мкр. – Дом печати – улица Чапаевская»;

- маршрут № 24 – «Барбошина поляна – Костромской переулок».

Отметим, что в целях обеспечения транспортной доступности и минимизации общественных издержек, дискомфорта для пассажиров применят компенсационную меру.

«Продумана возможность использования дополнительного транспортазаказных автобусов в количестве 30 единиц. Они будут следовать от улицы Ташкентской по улицам Демократической и Ново-Садовой, до улицы XXII Партсъезда, в район торгового центра «Апельсин». Затем, развернувшись под новой эстакадой, автобусы поедут в обратном направлении, до улицы Ташкентской. Остановки предусмотрены на всех  9 остановочных пунктах», – подчеркнул Юрий Тапилин. 

В соответствии с условиями тендера интервал движения предусмотрен в зависимости от временных промежутков:

- 5 минут в часы пик – с 05:30 до 09:30 и с 17:00 до 20:00;

- 15 минут в межпиковое время – с 09:30 до 17:00 и с 20:00 до 22:00.

Для пересадки с трамвая на специальный автобус дополнительно оплачивать билет не потребуется – проезд пассажиров в заказных автобусах будет осуществляться на бесплатной основе. 

В ближайшее время МП г. о. Самара «Трамвайно – троллейбусное управление» проведет торговые процедуры для выявления потенциального подрядчика для пассажирских перевозок.  

За работой дополнительных автобусов  обеспечат контроль – он будет основываться на выполнении заданного количества рейсов. 

Стоит также отметить, что в рамках запланированных работ полностью демонтируют трамвайные пути, щебеночное основание (до грунта) и согласно проекту устроят ливнево-дренажную систему, которая исключит вероятность подтопления трамвайных путей. Раньше на участке с такой проблемой уже сталкивались – так, подтопления фиксировались в районе ТЦ «Пирамида». Нормальное водоотведение положительно скажется  и на ритмичности движения трамваев, и на их работоспособности (когда трамваю приходится преодолевать участок подтопленной линии, из строя могут выходить электродвигатели и другие элементы оснащения). 

«В колодцах будут установлены фильтры, чтобы грязь и масла не влияли на экологическое состояние территории. После завершения работ, связанных с инженерными коммуникациями, специалисты уложат новое щебеночное основание и рельсошпальную решетку», – добавил Михаил Ефремов.

В дальнейшем, после капремонта на первом участке трамвайной линии, ее обновление продолжится в границах улиц Ново-Вокзальной и кольца в районе завода им. Тарасова. К следующему этапу уже готовятся – работы находятся на стадии проверки сметной стоимости.

Кроме того, на квартальной городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проанализировали дорожно-транспортную ситуацию (в том числе предложения по снижению детского дорожно-транспортного травматизма), вопросы, возникающие в процессе содержания улично-дорожной сети местного значения, внутриквартальных дорог и территорий, прилегающих к жилым домам. Также обсудили работу Центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом в Самаре. Повышенное внимание уделили и возможностям использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2024 году, поскольку, не дожидаясь теплого сезона, на дорогах региональной столицы уже появились горожане, передвигающиеся на электросамокатах и других СИМ.

«В этом году поступили уведомления от двух организаций, которые сдают электросамокаты в аренду и намерены работать на территории города и в предстоящем сезоне, возможно, увеличив количество СИМ. Активную работу они начнут по фактической погоде. Все требования, появившиеся в прошлые годы в части эксплуатации электросамокатов, все нормативы продолжают действовать», – прокомментировал Юрий Тапилин.

Напомним, что в 2022 году в Самаре в целях урегулирования вопроса эксплуатации СИМ мэрией было заключено соглашение с компаниями, оказывающими услуги аренды СИМ. В данном соглашении определен перечень территорий, где ограничена максимальная скорость эксплуатации СИМ (парки, скверы, набережная). С компаниями, оказывающими услуги краткосрочной аренды, отработан и вопрос ограничения движения СИМ при проведении массовых мероприятий (на территориях, где осуществляется проведение мероприятия, и на участках дорог, где ограничивается движение транспорта).

В 2023 году в Правила благоустройства территории г. о. Самара и территорий внутригородских районов внесены изменения, касающиеся размещения СИМ. В частности, предусмотрен запрет на размещение в нарушение федерального законодательства и Правил благоустройства, в том числе в местах, где СИМ сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для движения пешеходов. СИМ нельзя оставлять под арками зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах и цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 метров от них. Эти изменения утверждены решением Думы г. о. Самара от 31.08.2023 № 312.

В дальнейшем при необходимости может быть рассмотрен вопрос о введении на уровне Самарской области административной ответственности за размещение СИМ в неустановленных местах.

 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024, 13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
В торгах участвовала только одна самарская компания. Транспорт
433
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
15 марта 2024, 11:15
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
Данная ограничительная мера не будет распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Транспорт
995
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
14 марта 2024, 13:42
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
Новый транспорт также будет направлен для перевозки пассажиров городских округов Тольятти, Кинель, а также Богатовского, Пестравского, Красноармейского,... Транспорт
1385
В центре внимания
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
28 марта 2024  12:10
Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области
115
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024  10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
164
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
400
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
398
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
981
Весь список