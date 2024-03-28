Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели

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Меры, которые призваны обеспечить стабильное транспортное сообщение (с задействованием альтернативного общественного транспорта) в период временного закрытия на капитальный ремонт участка трамвайных путей по улице Ново-Садовой, – один из основных вопросов, поднятых на заседании квартальной комиссии городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, что в последнее время организация трамвайного сообщения потребовала принятия оперативных решений. Одним из факторов, влияющих на ритмичность перевозок, является текущее состояние путей для наземного электротранспорта, которые вследствие высоких эксплуатационных нагрузок и длительного использования требуют обновления. Особенно остро вопрос строит относительно участка по улице Ново-Садовой.

«Эта линия основная в городе, востребованная, с большим количеством трамвайных маршрутов и высоким пассажиропотоком. Именно поэтому модернизация трамвайных путей начнется отсюда», – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Для решения проблемы 4 декабря 2023 года был заключен договор на капитальный ремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до проспекта Кирова (до кольца на Барбошиной поляне). Строительно-монтажные работы будет выполнять АО СК «Волжский Град», которое ранее занималось устройством новой трамвайной ветки к Чемпионату мира по футболу–2018 и трамвайного поворота в направлении стадиона «Солидарность Самара Арена». Подрядчик готов, материалы закуплены.

«Накануне мы внесли уточнения относительно старта капитального ремонта участка линии, пролегающей вдоль улицы Ново-Садовой – работы начнутся 28 апреля 2024 года, – сообщил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. – Исходим не только из погодных условий, которые должны быть благоприятными для производства трудоемких работ. Начав их в выходной день, перед майскими праздниками, когда пассажиров не так много, как в будни, мы минимизируем неудобства для горожан. Также при необходимости будет проще отрегулировать вопросы, скорректировать возникающие нюансы».

Учитывая виды работ и технологии, одновременно ремонтом охватят однопутные трассы в обоих направлениях движения. Таким образом, в целом обновят около 3,5 км одиночного пути. До 30 июня 2024 года отрезок линии полностью выведут из эксплуатации.

На время закрытия движения работу трамвайных маршрутов, проходящих по улице Ново-Садовой, намерены организовать вариативно, в зависимости от дней недели.

В будни :

- маршрут № 5 – «Улица Чапаевская – улица Фадеева» – будет следовать по маршрутам № 20 и № 20к;

- маршрут № 7 – «Завод им. Тарасова – станция метро «Победа»;

- маршрут № 22 – «Барбошина поляна – 15 мкр. – Дом печати – улица Чапаевская»;

- маршрут № 24 – «Барбошина поляна – Костромской переулок».

В выходные дни :

- маршрут № 5 – «Улица Чапаевская – улица Фадеева» – будет следовать по маршруту № 20 и № 20к;

- маршрут № 11 – «Барбошина поляна – стадион «Солидарность Самара «Арена» – 15 мкр. – улица Ставропольская – станция метро «Победа» – автостанция «Аврора»;

- маршрут № 12 – «Улица Фадеева (Северное трамвайное депо) – Юнгородок» – по трассе следования маршрута № 19;

- маршрут № 22 – «Барбошина поляна – 15 мкр. – Дом печати – улица Чапаевская»;

- маршрут № 24 – «Барбошина поляна – Костромской переулок».

Отметим, что в целях обеспечения транспортной доступности и минимизации общественных издержек, дискомфорта для пассажиров применят компенсационную меру.

«Продумана возможность использования дополнительного транспорта – заказных автобусов в количестве 30 единиц. Они будут следовать от улицы Ташкентской по улицам Демократической и Ново-Садовой , до улицы XXII Партсъезда, в район торгового центра «Апельсин» . Затем, развернувшись под новой эстакадой, автобусы поедут в обратном направлении, до улицы Ташкентской. О становки предусмотрены на всех 9 остановочных пунктах » , – подчеркнул Юрий Тапилин.

В соответствии с условиями тендера интервал движения предусмотрен в зависимости от временных промежутков:

- 5 минут в часы пик – с 05:30 до 09:30 и с 17:00 до 20:00;

- 15 минут в межпиковое время – с 09:30 до 17:00 и с 20:00 до 22:00.

Для пересадки с трамвая на специальный автобус дополнительно оплачивать билет не потребуется – проезд пассажиров в заказных автобусах будет осуществляться на бесплатной основе.

В ближайшее время МП г. о. Самара «Трамвайно – троллейбусное управление» проведет торговые процедуры для выявления потенциального подрядчика для пассажирских перевозок.

За работой дополнительных автобусов обеспечат контроль – он будет основываться на выполнении заданного количества рейсов.

Стоит также отметить, что в рамках запланированных работ полностью демонтируют трамвайные пути, щебеночное основание (до грунта) и согласно проекту у строят ливнево -дренажную систему , которая исключит вероятность подтопления трамвайных путей. Раньше на участке с такой проблемой уже сталкивались – так, подтопления фиксировались в районе ТЦ «Пирамида». Нормальное водоотведение положительно скажется и на ритмичности движения трамваев, и на их работоспособности (когда трамваю приходится преодолевать участок подтопленной линии, из строя могут выходить электродвигатели и другие элементы оснащения).

«В колодцах будут установлены фильтры, чтобы грязь и масла не влияли на экологическое состояние территории. После завершения работ, связанных с инженерными коммуникациями, специалисты уложат новое щебеночное основание и рельсошпальную решетку», – добавил Михаил Ефремов.

В дальнейшем, после капремонта на первом участке трамвайной линии, ее обновление продолжится в границах улиц Ново-Вокзальной и кольца в районе завода им. Тарасова. К следующему этапу уже готовятся – работы находятся на стадии проверки сметной стоимости.

Кроме того, на квартальной городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проанализировали дорожно-транспортную ситуацию (в том числе предложения по снижению детского дорожно-транспортного травматизма), вопросы, возникающие в процессе содержания улично-дорожной сети местного значения, внутриквартальных дорог и территорий, прилегающих к жилым домам. Также обсудили работу Центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом в Самаре. Повышенное внимание уделили и возможностям использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2024 году, поскольку, не дожидаясь теплого сезона, на дорогах региональной столицы уже появились горожане, передвигающиеся на электросамокатах и других СИМ.

«В этом году поступили уведомления от двух организаций, которые сдают электросамокаты в аренду и намерены работать на территории города и в предстоящем сезоне, возможно, увеличив количество СИМ. Активную работу они начнут по фактической погоде. Все требования, появившиеся в прошлые годы в части эксплуатации электросамокатов, все нормативы продолжают действовать», – прокомментировал Юрий Тапилин.

Напомним, что в 2022 году в Самаре в целях урегулирования вопроса эксплуатации СИМ мэрией было заключено соглашение с компаниями, оказывающими услуги аренды СИМ. В данном соглашении определен перечень территорий, где ограничена максимальная скорость эксплуатации СИМ (парки, скверы, набережная). С компаниями, оказывающими услуги краткосрочной аренды, отработан и вопрос ограничения движения СИМ при проведении массовых мероприятий (на территориях, где осуществляется проведение мероприятия, и на участках дорог, где ограничивается движение транспорта).

В 2023 году в Правила благоустройства территории г. о. Самара и территорий внутригородских районов внесены изменения, касающиеся размещения СИМ. В частности, предусмотрен запрет на размещение в нарушение федерального законодательства и Правил благоустройства, в том числе в местах, где СИМ сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для движения пешеходов. СИМ нельзя оставлять под арками зданий и сооружений, в местах расположения памятников, на территориях кладбищ, на газонах и цветниках, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 метров от них. Эти изменения утверждены решением Думы г. о. Самара от 31.08.2023 № 312.

В дальнейшем при необходимости может быть рассмотрен вопрос о введении на уровне Самарской области административной ответственности за размещение СИМ в неустановленных местах.