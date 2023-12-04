Водителям выписали 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

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Ространснадзор вынес водителям более 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, передает «Коммерсантъ».

Некоторые водители пытались избежать оплаты, закрывая регистрационные номера. Но видеосистема настроена на подобные уловки, нейросеть полностью восстанавливает номер.

Почти 34% граждан погасили штрафы в срок.

С начала года Ространснадзор направил 45 тыс. исковых требований, 15 тыс. удовлетворены, а 4 тыс. судебных решений направлены приставам для принудительного взыскания, пишет Смотрим.