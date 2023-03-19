Водителям РФ разъяснили, что им обязательно надо сделать до 31 марта 2023 года

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ГИБДД РФ напомнила российским автомобилистам о необходимости принять меры для обеспечения безопасности на дорогах в период смены сезона, сообщает издание Ussurmedia.

Весной автовладельцам необходимо быть особенно внимательными и осторожными за рулем из-за возможности неожиданностей при изменении погоды. В обязанности водителя входит проверка технического состояния автомобиля, оплата транспортного налога на автомобиль и страховки ОСАГО.

Водителям также необходимо убедиться, что автомобиль способен справиться с меняющимися погодными условиями. Во время смены сезона дороги могут обледенеть, и риск попасть в аварию значительно возрастает.

В ГИБДД отметили, что менять зимние шины на летние ещё рано, так как существует вероятность появления на дорогах наледи и слякоти в результате таяния снега.

Во многих регионах России ГИБДД проводит профилактические мероприятия под названием "Технический контроль". Особое внимание уделяется оснащению транспортных средств шинами с соответствующей маркировкой и исправной оптикой. До 31 марта 2023 года автомобилистам посоветовали проверить важные системы автомобиля, такие как тормоза, аккумулятор, фары и призвали обращать внимание на соблюдение интервалов технического обслуживания, пишет njcar.ru.