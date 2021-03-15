Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство самарских выпускников выступают за сохранение ГВЭ
Большинство самарских выпускников выступают за сохранение ГВЭ
Девочка-подросток пострадала в ДТП в Самарской области
Девочка-подросток пострадала в ДТП в Самарской области
Самарская область лидирует по количеству заявок на региональный этап конкурса Startup Tour 2021
Самарская область лидирует по количеству заявок на региональный этап конкурса Startup Tour 2021
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
Водительские права россиянам начнут выдавать по-другому
Водительские права россиянам начнут выдавать по-другому
Самарский балет Бахчисарайский фонтан показали на сцене Большого театра
Самарский балет «Бахчисарайский фонтан» показали на сцене Большого театра
Тойота тольяттинца ушла с торгов за штрафы ПДД
Тойота тольяттинца ушла с торгов за штрафы ПДД
В Самаре проверяют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель
В Самаре проверяют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.01
EUR 87.8
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Водительские права россиянам начнут выдавать по-другому

15 марта 2021 11:21
58
Водительские права россиянам начнут выдавать по-другому

С 1 апреля 2021 года в России вступает в силу новый Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.

  • Первое важное изменение касается объединения практической части экзамена на площадке и в условиях города. Элементы закрытой площадки войдут в практический экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку, и все это только в условиях реального дорожного движения. 
  • Согласно новому регламенту, проверка первоначальных навыков управления автомобилем может проводиться и на закрытых площадках, парковках или дорогах с малоинтенсивным движением. Это новшество касается легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и автопоездов. 
  • Регламентом вводятся новые упражнения для экзаменов на подкатегорию «В1» (квадрициклы и трициклы): проверка у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом. Однако экзамены на мопедах, мотоциклах, квадроциклах и трициклах по-прежнему будут сдаваться только на закрытых площадках.
  • Второе важное изменение касается маршрутов, по которым проходит практическая часть экзамена. На сегодняшний день у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД есть свой утверждённый маршрут, включающий перекрёстки, пешеходные переходы, развороты и другие дорожные элементы, позволяющие оценить навыки курсанта по управлению автомобилем.  С 1 апреля 2021 года решено отказаться от использования стандартных экзаменационных маршрутов. Теперь будет утвержден лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена.
  • Кроме того, пересмотрена степень влияния ошибок на безопасность. В новом регламенте ошибки при вождении разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. К примеру, теперь ошибки: «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут считаться грубыми и станут основанием для прекращения проведения экзамена. Как и ранее, экзамен считается не сданным при получении 5 штрафных баллов.
  • Административным регламентом также введены новые процедуры такие как: аннулирование водительских удостоверений, аннулирование результатов экзамена, оформление и выдача выписки из информационной системы Госавтоинспекции о наличии водительского удостоверения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
15 марта 2021  11:39
Самарский регион получит дополнительно 72 млн рублей на лекарства лечащихся на дому пациентов с COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
25
В 2021 году на задачи по сохранению лесов регион привлек почти 192 млн рублей.
15 марта 2021  10:34
В 2021 году на сохранение лесов Самарский регион привлек почти 192 млн рублей
Экология
71
Правительство Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве
14 марта 2021  20:12
Правительство Самарской области и Большой театр заключили соглашение о сотрудничестве
Социум
414
Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
13 марта 2021  20:08
Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Культура
1794
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
12 марта 2021  13:37
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
Происшествия
696
Весь список