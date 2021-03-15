Водительские права россиянам начнут выдавать по-другому

С 1 апреля 2021 года в России вступает в силу новый Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.
- Первое важное изменение касается объединения практической части экзамена на площадке и в условиях города. Элементы закрытой площадки войдут в практический экзамен, где также будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку, и все это только в условиях реального дорожного движения.
- Согласно новому регламенту, проверка первоначальных навыков управления автомобилем может проводиться и на закрытых площадках, парковках или дорогах с малоинтенсивным движением. Это новшество касается легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и автопоездов.
- Регламентом вводятся новые упражнения для экзаменов на подкатегорию «В1» (квадрициклы и трициклы): проверка у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом. Однако экзамены на мопедах, мотоциклах, квадроциклах и трициклах по-прежнему будут сдаваться только на закрытых площадках.
- Второе важное изменение касается маршрутов, по которым проходит практическая часть экзамена. На сегодняшний день у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД есть свой утверждённый маршрут, включающий перекрёстки, пешеходные переходы, развороты и другие дорожные элементы, позволяющие оценить навыки курсанта по управлению автомобилем. С 1 апреля 2021 года решено отказаться от использования стандартных экзаменационных маршрутов. Теперь будет утвержден лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена.
- Кроме того, пересмотрена степень влияния ошибок на безопасность. В новом регламенте ошибки при вождении разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. К примеру, теперь ошибки: «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут считаться грубыми и станут основанием для прекращения проведения экзамена. Как и ранее, экзамен считается не сданным при получении 5 штрафных баллов.
- Административным регламентом также введены новые процедуры такие как: аннулирование водительских удостоверений, аннулирование результатов экзамена, оформление и выдача выписки из информационной системы Госавтоинспекции о наличии водительского удостоверения.
Добавить комментарий