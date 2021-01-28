Власти Самары закупили новые камеры фиксации нарушений ПДД

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Старые комплексы списаны.

Об установке новых передвижных камер, фиксирующих нарушения ПДД, в регионе рассказал глава департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Были установлены 176 передвижных камер “Арена”. В настоящее время все эти камеры устарели, по этой причине их списали.

На смену старым приборам пришли 32 новые камеры “Скат”, которые фиксируют движение одновременно на нескольких полосах.

Несмотря на то, что количество камер фото- и видеофиксации не увеличилось, положение на дорогах не ухудшилось, а стало даже лучше. В скором времени в Самарской области планируют установить больше камер фиксации нарушений ПДД, пишет ПроГородСамара.