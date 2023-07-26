Власти Самары хотят сократить число автобусов

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В Самаре могут пересмотреть режим работы одного из видов общественного транспорта. Об этом можно судить из документов, опубликованных на сайте мэрии областной столицы, пишет 63.ру.

Речь идет о новом автобусном маршруте № 83. Он связывает улицу Ташкентскую с ЖК «Лесная поляна». Его запустили совсем недавно, с 1 июня 2023 года.

— В прямом направлении автобусы следуют через Ташкентскую, Московское шоссе, Дальнюю, Арена 2018 и Второй проезд. В обратном направлении — через улицу Арена 2018, Восьмой, Девятый и Двенадцатый проезды, Московское шоссе и Ташкентскую, — сообщили в мэрии города.

Полный список остановок на маршруте № 83 следующий:

Ташкентская;

Больница Середавина;

Дальняя;

Стадион «Солидарность Самара Арена»;

Поселок Жигулевские Сады;

Арена 2018;

Госпиталь «Мать и дитя»;

ЖК «Лесная поляна»;

Универсальный спортивный комплекс — Фонд «Защитники Отечества»;

Агропарк — Восьмой проезд;

Алма-Атинская;

Дальняя — 16-й километр.

Автобусы выходят на маршрут с 6:00 до 22:00, с интервалом в 15–20 минут. За безналичную оплату проезд стоит 32 рубля, на наличные — 35 рублей, на проезд действуют все льготы.

С самого начала работы этого маршрута его обслуживает 4 машины. Однако в ближайшее время их количество может уменьшиться.

— От организации-перевозчика в адрес дептранса поступило заявление об изменениях на маршруте № 83. Речь идет о сокращении машин вдвое — с 4 до 2, — следует из опубликованных документов.

Но на этом возможные изменения в сфере общественного транспорта не заканчиваются. В ближайшем будущем в Самаре планируют отменить 9 автобусных маршрутов. Причем для двух из них власти старались найти перевозчика.