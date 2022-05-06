Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодые ИТ-специалисты теперь могут подавать документы на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию на этапе долевого строительства.
Молодые ИТ-специалисты региона могут рассчитывать на льготное приобретение жилья на этапе долевого строительства
В Самаре задержана подозреваемая в неправомерном обороте средств платежей.
Самарчанка ​ за деньги передала третьим ​ лицам коды доступа к финансовой системе
Она будет размещена на фасаде шестого корпуса Самарского политеха.
В Самаре откроют мемориальную доску Совинформбюро
Юные музыканты примут участие в мастер-классе Сергея Кравченко, ведущего представителя скрипичного современного искусства.
В СГИК состоится мастер-класс Сергея Кравченко, заслуженного артиста России
Следует заранее продумать и оптимизировать путь движения, подобрав наиболее оптимальное время для выезда на дачу.
Дачный сезон: региональная Госавтоинспекция обращается к автомобилистам – дачникам
В Самаре за сутки заболели 18 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Перед футбольным матчем самарцы смогут защитить здоровье с помощью прививки
Перед футбольным матчем самарцы смогут защитить здоровье с помощью прививки
Более 400 самарцев подали заявки на участие в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства»
Более 400 самарцев подали заявки на участие в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства»
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.24
-3.18
EUR 70.07
-2.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"
На территории стадиона «Солидарность (Самара) Арена» появилась «Аллея Предпринимательства»
В Самаре поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года

6 мая 2022 12:12
164
Ветераны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года

По инициативе организационного комитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Она будет действовать до конца 2022 года.

Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. руб. на человека.

Обратиться за услугой смогут:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;
  • лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

Порядок заказа такси будет следующим:

1.    Номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран. 

2.    Номер ветерана без раскрытия персональных данных будет передан региональным органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа «Ветеран».

3.    Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: работники социальной службы самостоятельно свяжутся с ним в ближайшее время и помогут с заказом поездок.

4.    Работник соцзащиты в специальном личном кабинете, доступ к которому предоставит ему Минцифры России, создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.

6 мая услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России. К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тыс. ветеранов.

Список городов на сайте Минцифры будет обновляться по мере появления в них новой услуги.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре.
6 мая 2022  13:18
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре
171
В Самарской области прогнозируют заморозки
6 мая 2022  12:31
В Самарской области прогнозируют заморозки
128
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
6 мая 2022  12:22
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
124
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
426
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
2093
Весь список