Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года

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По инициативе организационного комитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Она будет действовать до конца 2022 года.

Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. руб. на человека.

Обратиться за услугой смогут:

инвалиды Великой Отечественной войны;

участники Великой Отечественной войны;

военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны;

лица, работавшие на ПВО в период Великой Отечественной войны.

Порядок заказа такси будет следующим:

1. Номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран.

2. Номер ветерана без раскрытия персональных данных будет передан региональным органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа «Ветеран».

3. Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: работники социальной службы самостоятельно свяжутся с ним в ближайшее время и помогут с заказом поездок.

4. Работник соцзащиты в специальном личном кабинете, доступ к которому предоставит ему Минцифры России, создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.

6 мая услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России. К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тыс. ветеранов.

Список городов на сайте Минцифры будет обновляться по мере появления в них новой услуги.