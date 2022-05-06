Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси до конца 2022 года

По инициативе организационного комитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России совместно с властями российских регионов и перевозчиками такси запустило программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Она будет действовать до конца 2022 года.
Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. руб. на человека.
Обратиться за услугой смогут:
Порядок заказа такси будет следующим:
1. Номер телефона ветерана или его официального представителя должен быть известен отделению пенсионного фонда России в регионе, где зарегистрирован ветеран.
2. Номер ветерана без раскрытия персональных данных будет передан региональным органам соцзащиты для использования в качестве идентификатора для подтверждения тарифа «Ветеран».
3. Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану. Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: работники социальной службы самостоятельно свяжутся с ним в ближайшее время и помогут с заказом поездок.
4. Работник соцзащиты в специальном личном кабинете, доступ к которому предоставит ему Минцифры России, создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.
6 мая услуга появилась в Московской области и 42 городах других регионов России. К 10 июня она появится во всех городах, где работают перевозчики такси и проживают ветераны. Сервис будет доступен для более чем 26 тыс. ветеранов.
Список городов на сайте Минцифры будет обновляться по мере появления в них новой услуги.