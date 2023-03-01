В ТТУ объяснили причины проблем с движением трамваев в Самаре

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Трамваи не выходили сегодня на линию из-за пришедшей раньше времени весны в город. Об этом рассказал 63.RU директор ТТУ Михаил Ефремов.

— Из-за плохой погоды 27 февраля несколько трамваев сломались — они нахватались воды. Они не рассчитаны на такие глубокие лужи. Мы уже занимаемся ремонтом транспорта и стараемся обеспечить максимальный его выпуск на маршруты. Через 2–3 дня ситуация нормализуется, — сообщил глава муниципального предприятия Самары.

Несколько горожан уже с утра ощутили на себе последствия плохой погоды в конце февраля. Многие опоздали на работу из-за того, что ждали трамваи по 40 минут.