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Ориентировочное время открытия движения 09.00 17 января.
В трех муниципальных районах региона продлено прекращение движения всех видов транспорта
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В трех муниципальных районах региона продлено прекращение движения всех видов транспорта

16 января 2024 20:41
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Ориентировочное время открытия движения 09.00 17 января.

В 19.30 16 января от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт «О прекращении движения» в соответствии с которым с 20.00 16 января продлено прекращение движения всех транспортных средств на участке с 93 км по 126 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург в 3 муниципальных районах (м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский).

Ориентировочное время открытия движения 09.00 17 января.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

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