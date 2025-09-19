в трамваях и троллейбусах Самары установят больше видеокамер

167

В самарском общественном транспорте будут усиливать меры безопасности. Для этого там поставят больше камер видеонаблюдения.

Новое оборудование установят в электротранспорте. Технические средства для своего подвижного состава заказало МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ). Согласно документам закупки, ТТУ установит на трамваи и троллейбусы 330 видеокамер, 51 видеорегистратор и другое оборудование.

За поставку и монтаж камер предприятие заплатит 13 миллионов 882 тысячи рублей. Договор будет действовать до 30 декабря 2025 года, пишет 63.ру.