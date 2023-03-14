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В Тольятти на Диагональной ввели двустороннее движение на время устранения подтоплений

14 марта 2023 13:31
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В Тольятти на Диагональной ввели двустороннее движение на время устранения подтоплений

С 10:00 14 марта в Тольятти на улице Диагональной от Кунеевской до Баныкина временно ввели двустороннее движение. Подробности рассказали в городской администрации.

Дорожные службы продолжают откачивать воду с улиц Баныкина и Комсомольской. Для этого привлекли дополнительную технику.

Пока ведутся работы, по согласованию с ГИБДД решено ограничить движение транспорта на подтопленных участках двух дорог и одновременно обеспечить двустороннее движение по ул. Диагональной.

Вместе с тем в ГИБДД Тольятти сообщили, что из-за сложностей в проезде транспорта по ул. Баныкина на участке дороги от ул. Диагональной до кольцевой развязки ул. Баныкина - ул. Матросова - ул. Комсомольская инспекторы регулируют движение авто. Во избежание пробок рекомендуется выбрать другой маршрут.

Также в горадминистрации сообщили об актуальных изменениях в работе общественного транспорта из-за подтоплений.

Из-за скопления талых вод на ул. Комсомольской от ул. Мира до ул. Баныкина и ул. Баныкина в районе ТЦ "Аэрохолл" в сторону Комсомольского р-на движение автобусного маршрута № 6 пока закрыто.

Немного изменятся схемы движения нескольких маршрутов:

- автобусы № 40, 46 и 84* в направлении Автозаводского района ездят по ул. Диагональной - ул. Баныкина - ул. Голосова – ул. Мира. А в обратном направлении - по ул. Мира - ул. Голосова - ул. Баныкина - ул. Диагональной, затем - как обычно;

- автобусы № 124, 127 и 143 в направлении Автозаводского района следуют по ул. Диагональной - ул. Баныкина - ул. Карбышева – ул. Мира. В обратном направлении - по ул. Мира - ул. Карбышева - ул. Баныкина - ул. Диагональной, затем по привычному маршруту.

А в Автозаводском районе ситуация с дорогами стабилизировалась: движение троллейбусов № 14 (по ул. Заставной и ул. Воскресенской), № 18 (по ул. Ботанической), а также автобуса № 13 (по ул. Офицерской) - восстановлено, пишет Сова.

Фото: администрация Тольятти

Теги: Городской транспорт

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