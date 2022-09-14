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В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 

14 сентября 2022 11:38
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В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 

Так, с 06:00 до 20:00 17 сентября 2022 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети: 
 
- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
- по Проезду № 2:
- по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров. 
 
Кроме того, с 18:00 16 сентября 2022 года до 20:00 17 сентября 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств
 
Более подробно с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться здесь: https://samadm.ru/media/news/39297/

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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