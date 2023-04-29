В связи с мероприятиями в честь Дня Победы в Самаре временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского округа Самара будут действовать ограничения движения транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по Самарской области) на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 06:00 до 23:59 1 мая 2023 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской;

- с 06:00 3 мая 2023 года до 23:00 9 мая 2023 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

- с 14:00 до 22:00 3 мая 2023 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской;

- с 18:00 до 23:59 5 мая 2023 года – по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 06:00 до 23:59 6 мая 2023 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 06:00 до 14:00 7 мая 2023 года – по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 22:00 8 мая 2023 года до 15:00 9 мая 2023 года – по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Льва Толстого, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;

- с 06:00 до 12:00 9 мая 2023 года – по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 06:00 до 15:00 9 мая 2022 года – по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской, по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 06:00 до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

Также на территории Самары будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны) на следующих участках улиц:

- с 10:00 30 апреля 2023 года до 10:00 10 мая 2023 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 06:00 4 мая 2023 года до 10:00 10 мая 2023 года – по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева;

- с 22:00 7 мая 2023 года до 10:00 10 мая 2023 года – по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Некрасовской;

- с 06:00 8 мая 2023 года до 10:00 10 мая 2023 года – по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Самарской от ул. Некрасовской до ул. Ульяновской.

Кроме того, временные изменения коснутся и городского общественного транспорта. Трассы следования изменятся у автобусов №№ 24, 34, 37, 46, 47, 80, 226, 3, 61, 261, а также у троллейбусов маршрута №№ 6.

С 18:00 до 23:00 5 мая 2023 года, с 06:00 до 14:00 7 мая 2023 года, с 22:00 8 мая 2023 года до 15:00 9 мая 2023 года будет прекращено движение городского электрического наземного транспорта по троллейбусному муниципальному маршруту регулярных перевозок № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Подробно с временными схемами организации дорожного движения и движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Отметим, что в период действия временного ограничения движения транспорта на отдельных перекрестках светофорные объекты будут переведены в режим «желтого мигания». С их перечнем можно также ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.