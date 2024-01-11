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В связи с коммунальной аварией на пересечении улиц Самарской и Вилоновской затоплена проезжая часть

11 января 2024 10:02
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В связи с коммунальной аварией на пересечении улиц Самарской и Вилоновской затоплена проезжая часть

В связи с коммунальной аварией на пересечении улиц Самарской и Вилоновской затоплена проезжая часть по улицам: Вилоновской, Самарской, Садовой, Красноармейской. Просьба при планировании маршрута заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

Трамваи следуют в объезд через железнодорожный вокзал и по ул. Чернореченской:

№№ 5 и 22 - по ул.

Чернореченской, в обратном направлении - через железнодорожный вокзал;

№№ 20 и 20к - через железнодорожный вокзал, в обратном направлении - по ул. Чернореченской.

В настоящее время изменений в работе автобусных маршрутов нет.

Теги: Городской транспорт

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