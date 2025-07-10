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В Совфеде предложили запретить самокаты на узких тротуарах Москвы

10 июля 2025 11:32
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В Совфеде предложили запретить самокаты на узких тротуарах Москвы

Член Совета Федерации Артем Шейкин предложил ограничить скорость или полностью запретить движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах Москвы. Соответствующее обращение он направил на имя заместителя мэра столицы, главы Департамента транспорта города Максима Ликсутова, сообщает РИА Новости.

В своем обращении сенатор заявил, что целесообразно использовать ширину тротуара менее двух-трех метров в качестве критерия для введения запрета на движение таких средств передвижения и разместить на соответствующих московских улицах специальные знаки, запрещающие их использование.

«В связи с этим прошу Вас выразить позицию правительства Москвы относительно перспективы ограничения скорости или полного запрета движения средств индивидуальной мобильности по всем тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также по улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик», — говорится в обращении.

По словам Шейкина, подобные меры помогут обезопасить пешеходов и уменьшить вероятность столкновений.

Он также отметил, что ситуация с курьерами на электровелосипедах вызывает особое беспокойство. Сенатор обратил внимание, что они «часто двигаются по тротуарам, не спешиваясь в местах большого скопления людей, что повышает риск аварийных ситуаций и создает дополнительные трудности для пешеходов».

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что в России необходимо на федеральном уровне ввести запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ночью.

Теги: Городской транспорт

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