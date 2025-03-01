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В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка

1 марта 2025 13:12
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В Самару привезли еще три новых «Львенка», начинается их обкатка

4 новых односекционных трамвая модели 71-911ЕМ «Львенок» вышли в феврале 2025 года на маршрут № 13 в Самаре. Новая партия машин этой марки уже прибыла в город.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с трала 3 «Львенка» производства компании «ПК Транспортные системы сразу же были поставлены на рельсы. Обкатка вагонов на линии началась 1 марта 2025 года.

– Трамваи должны преодолеть не менее 50 км. С этой задачей предприятие планирует справиться за ближайшие выходные, - сообщили в департаменте транспорта.

Регулярные пассажирские рейсы новая партия «Львят», как и для предыдущая, будет совершать по маршруту № 13. В дальнейшем эти трамваи полностью сменят старые «Татры». Как рассказал начальник службы подвижного состава МП Самара «ТТУ» Илья Таковский, руководство транспортного предприятия распределит односекционники из будущих поставок и на другие городские направления.

К настоящему моменту ТТУ получило 9 трамваев «Львенок» из 40 запланированных к поставке в 2025 году.

Трамваи марки «Львенок» оснащены аппарелью для маломобильных пассажиров, в них работают системы климат-контроля, пожарной безопасности, видеонаблюдения. В салоне есть USB-разъемы для зарядки телефонов и других гаджетов, пишет СитиТраффик. 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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