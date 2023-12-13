В Самарском метро введут новые штрафы

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В Самаре введены новые штрафы для пассажиров метро согласно распоряжения губернатора региона, Дмитрия Азарова, который подписал соответствующий документ.

Теперь нарушители правил метрополитена будут сталкиваться с серьезными штрафами, которые были внесены в закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

Одним из новых штрафов является наказание в размере 500 рублей для тех, кто решит проехать в метро «зайцем» или откажется платить за провоз ручной клади сверх установленных норм. Такие нарушения будут караться: пассажиры, совершающие подобные действия, будут вынуждены заплатить штраф.

Кроме того, введено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей за самовольное перемещение по неработающему эскалатору, бег по эскалатору, сидение и оставление вещей на ступенях или поручнях, а также снятие ограждений. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения возможных происшествий.

Также штраф в размере от одной до трех тысяч рублей будет взиматься с тех, кто самовольно спустится на пути поездов метрополитена или поднимет упавшие предметы оттуда. Важные меры направлены на предотвращение возможных аварийных ситуаций и обеспечение безопасности пассажиров.

С нарушителей будет также взиматься штраф за открытие двери вагона во время движения или остановки поезда. Такие действия являются крайне опасными и могут привести к серьезным последствиям.

Введение новых штрафов в самарском метрополитене является важным шагом для обеспечения безопасности пассажиров и поддержания порядка в системе общественного транспорта. Правительство региона надеется, что эти меры помогут снизить количество нарушений и создать безопасную и комфортную среду для всех пассажиров метро в Самаре, пишет Обоз.инфо.