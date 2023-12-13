Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство России обнулило пошлины на импортные яйца
Правительство России обнулило пошлины на импортные яйца
Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод
Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод
День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов
День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов
Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 38,1 тыс. рублей
Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 38,1 тыс. рублей
Треть самарцев подозревают коллег в обмане
Треть самарцев подозревают коллег в обмане
россияне взяли курс на долголетие
Россияне взяли курс на долголетие
В Самарском метро введут новые штрафы
В Самарском метро введут новые штрафы
В Красноглинском районе выявлено повреждение кабеля, ведутся ремонтные работы
В Красноглинском районе выявлено повреждение кабеля, ведутся ремонтные работы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.22
-0.76
EUR 97.4
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарском метро введут новые штрафы

13 декабря 2023 12:02
83
В Самарском метро введут новые штрафы

В Самаре введены новые штрафы для пассажиров метро согласно распоряжения губернатора региона, Дмитрия Азарова, который подписал соответствующий документ.

Теперь нарушители правил метрополитена будут сталкиваться с серьезными штрафами, которые были внесены в закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

Одним из новых штрафов является наказание в размере 500 рублей для тех, кто решит проехать в метро «зайцем» или откажется платить за провоз ручной клади сверх установленных норм. Такие нарушения будут караться: пассажиры, совершающие подобные действия, будут вынуждены заплатить штраф.

Кроме того, введено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей за самовольное перемещение по неработающему эскалатору, бег по эскалатору, сидение и оставление вещей на ступенях или поручнях, а также снятие ограждений. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения возможных происшествий.

Также штраф в размере от одной до трех тысяч рублей будет взиматься с тех, кто самовольно спустится на пути поездов метрополитена или поднимет упавшие предметы оттуда. Важные меры направлены на предотвращение возможных аварийных ситуаций и обеспечение безопасности пассажиров.

С нарушителей будет также взиматься штраф за открытие двери вагона во время движения или остановки поезда. Такие действия являются крайне опасными и могут привести к серьезным последствиям.

Введение новых штрафов в самарском метрополитене является важным шагом для обеспечения безопасности пассажиров и поддержания порядка в системе общественного транспорта. Правительство региона надеется, что эти меры помогут снизить количество нарушений и создать безопасную и комфортную среду для всех пассажиров метро в Самаре, пишет Обоз.инфо.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023, 13:40
В Самаре появится новая маршрутка
Автобусный маршрут №215 планируется запустить с 1 января 2024 года. Транспорт
613
В Самаре за ночь отремонтировали электробус
08 декабря 2023, 12:38
В Самаре за ночь отремонтировали электробус
Изначально пассажиров предупреждали, что электробус вернется на маршрут только в понедельник, 11 декабря. Транспорт
481
Средний российский Дед Мороз может заработать от 200 тысяч рублей за новогодний сезон
08 декабря 2023, 11:43
Средний российский Дед Мороз может заработать от 200 тысяч рублей за новогодний сезон
Больше всех по стране за свои услуги смогут заработать аниматоры из Сочи, Москвы и Владивостока. Общество
415
В центре внимания
15 декабря в Самаре начнут работать «елочные базары»
13 декабря 2023  10:24
15 декабря в Самаре откроются «елочные базары»
81
В День Конституции в Самарской области подвели предварительные итоги Года педагога и наставника.
12 декабря 2023  19:07
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды педагогам региона
439
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
12 декабря 2023  13:41
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
411
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
12 декабря 2023  10:10
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
318
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
12 декабря 2023  09:30
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
313
Весь список