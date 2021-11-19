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В самарском метро вагоны дезинфицируют при каждом заходе в депо

19 ноября 2021 17:50
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А на станциях санобработка выполняется каждые 2 часа.

Стремительное распространение коронавирусной инфекции потребовало усиления мер противодействия, в том числе, в общественном транспорте. Его тщательная мойка и дезинфекция в ежедневном режиме являются обязательными. В метрополитене эти работы были предусмотрены регламентом и до пандемии – с того момента, когда самарская ветка начала функционировать. Однако, в настоящее время концентрация дезинфицирующих средств, используемых для санобработки, выше: в воду добавляют на 50% больше препарата «Хлорамин Б», рекомендованного к применению Роспотребнадзором.

Перед выходом на линию все вагоны готовят: прежде всего, отмывают снаружи и внутри.

Самое тяжелое – очистить труднодоступные места (короба, вытяжка и др.).

Скоро у мойщиков-уборщиков работы прибавится. В конце прошлой недели электродепо получило еще 5 капитально отремонтированных в Санкт-Петербурге вагонов. В текущем году это последняя обновленная партия техники. Сервисная группа завода «Метровагонмаш» ускоренными темпами проводит пусконаладку, охватив работами все 11 вагонов, доставленных в Самару этой осенью. Так, один состав почти готов, осталось лишь смонтировать систему видеонаблюдения. В другом составе камеры уже есть, в ближайшее время установят мониторы. А в третьем составе регулируют оборудование. Основные работы планируется завершить к концу ноября. В ночное время организуют обкатку на линии. Перед тем, как задействовать вагоны в перевозках, их также отмоют и продезинфицируют.

Кроме вагонов, дезинфицируют и станции метро – эта работа выполняется каждые 2 часа. Повышенное внимание уделяется контактным поверхностям в турникетной, терминальной, кассовой зонах, а также дверным ручкам.

«Все требования соблюдены. Это касается не только непосредственно технологического процесса. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции у нас была изменена периодичность обработки. Если раньше дезинфекция выполнялась два раза в смену, то сейчас шесть раз в смену. На каждой станции этим занимаются по два работника – мойщик метрополитена и сотрудник клининговой компании», – рассказал заместитель начальника Службы движения МП «Самарский метрополитен» Андрей Быкасов.

По установленному режиму работать будут до особого распоряжения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Городской транспорт

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