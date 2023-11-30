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В самарском метро еще один электропоезд из капитально отремонтированных вагонов вышел на линию

30 ноября 2023 16:49
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Кузова, новые узлы, агрегаты полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым, в том числе, к обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

С сегодняшнего дня для пассажиров самарского метрополитена на линии начал работать еще один электропоезд, в котором все вагоны капитально отремонтированы в заводских условиях холдинга «Метровагонмаш», в г. Санкт-Петербург. Состав укомплектован двумя головными и двумя промежуточными вагонами. Это стало результатом планомерной работы по масштабному обновлению технического парка МП «Самарский метрополитен», что является одним из приоритетных направлений деятельности мэрии Самары и региональных властей.

Для осуществления регулярных рейсов отремонтированные вагоны направляют только после успешных процедур пусконаладки и обкатки, выполненных сервисной группой завода совместно со специалистами муниципального предприятия. Чаще всего обкатку организуют в ночное время.

В предрейсовом осмотре, который прошел на станции метро «Российская», приняли участие представители руководства профильного городского департамента, подведомственного муниципального предприятия и работники электродепо «Кировское».

Капремонт произведен благодаря реализации подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы».

Кузова, новые узлы, агрегаты (электродвигатели, колесные пары, рамы тележек и другое оснащение) полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым, в том числе, к обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

В частности, от падения в межвагонное пространство защитят специально установленные устройства. Обшивка салона выполнена из трудногорючих материалов. Среди противопожарного оснащения – элементы автоматической системы пожаротушения, а также имеются ручные огнетушители. При возникновении любых форс-мажорных обстоятельств пассажиры, воспользовавшись «тревожными кнопками», могут подать сигнал машинисту. Впрочем, посредством системы видеонаблюдения он онлайн следит за происходящим в салонах – в каждом вагоне установлено по 4 камеры.

В числе преимуществ нового поезда специалисты указывают также на плавные разгон и торможение, эффективную обновленную систему вентиляции. А пассажиры, в первую очередь, обращают внимание на интерьер: более комфортабельные сиденья, яркое освещение, современные окна, удобные поручни. В части эстетики восприятия стоит отметить единую стилистическую концепцию: все капитально отремонтированные вагоны оформлены в сине-голубых тонах, а на кузова нанесена волжская символика.

Обновление вагонов метрополитена, выработавших свой ресурс или срок эксплуатации которых в ближайшее время закончится, будет продолжено согласно поручениям властей и, соответственно, ранее сверстанному плану. Начиная с 2019 года, МП «Самарский метрополитен», заручившись финансовой поддержкой, привело в порядок 32 вагона. Из них 4 – относительно новый подвижной состав, который курсирует с 2020 года. Постепенно весь парк (50 вагонов) будет усовершенствован.

Анализ результативности организации перевозок ведется регулярно, из месяца в месяц.

 

Фото: администрация Самары

Теги: Самара

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