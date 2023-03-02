В Самарской области за 2022 год установлено 102 стационарных комплекса автоматической фотовидеофиксации

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Начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Башковатов провел «прямую линию».

Начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Александр Башковатов провел «прямую линию» с жителями Самарской области. На мероприятии присутствовали представители региональных СМИ. Трансляция мероприятия осуществлялась в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества Главного управления МВД России по Самарской области.

В течении часа подполковник полиции грамотно и квалифицированно отвечал на все вопросы граждан. Основная часть вопросов жителей губернии касалась алгоритма работы автоматизированных комплексов фиксации правонарушений на территории области. Отвечая на вопросы звонивших, Александр Сергеевич подробно рассказал о специализированном разделе на сайте региональной Госавтоинспекции, позволяющим узнать места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации на территории всей Российской Федерации.

Звонившим подполковник полиции Александр Башковатов напомнил о видах правонарушений, которые фиксируются автоматическими комплексами, разъяснил, каким образом принимается решение о месте установки средств автоматической фотовидеофиксации и как с их использованием улучшается ситуация с аварийностью на дорогах области, за какие правонарушения в 2022 году вынесено больше всего постановлений, отдельно отметив алгоритм обжалования «писем счастья», и напомнил о сроках подачи заявлений на отмену постановлений.

В завершение «прямой линии» Александр Сергеевич обратился ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать Правила дорожного движения и быть ответственными за себя и других участников дорожного движения, а также напомнил о необходимости использования детских удерживающих устройств.