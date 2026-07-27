Готовность вертолета Ми-8 и десантной группы проверят в Самаре

Практические занятия по оценке готовности дежурного вертолета Ми-8 и спасательной парашютно-десантной группы Самарской региональной поисково-спасательной базы пройдут на аэродроме Кряж 27 июля. Об этом сообщили в Приволжском МТУ Росавиации.

Главная цель тренировки — убедиться, что экипаж и спасатели готовы к немедленному вылету по сигналу о необходимости проведения поисково-спасательных работ. Специалисты оценят способность экипажа и спасательной группы вылететь в установленные нормативные сроки. Для летнего периода это не более 30 минут с момента получения сигнала. Также специалисты проверят укомплектованность спасателей необходимым оборудованием: десантными системами, водолазным снаряжением, медицинскими укладками, средствами выживания и аварийной связи. Отдельное внимание уделят радиотехническому сопряжению, пишет Самарская газета.