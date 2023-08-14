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В Самарской области выросли цены на такси

14 августа 2023 13:09
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В Самарской области выросли цены на такси

В августе в Самарской области резко увеличились цены на услуги такси. Об этом жители сообщили в канале 63.RU в Telegram. Вот их отзывы.

63.RU запросил комментарий у представителей «Яндекс Go», с чем было связано такое увеличение цен. И вот что там ответили:

— За последнее время стоимость тарифа «Эконом» в регионе не менялась. Однако стоит учитывать, что на итоговую цену влияют не только тарифы, но и другие факторы: например, объем спроса на поездки, количество свободных машин на линии, расстояние и длительность поездки. С начала августа в Самаре стоит жаркая погода, что делает передвижение по городу менее комфортным. А значит, число желающих поехать на такси, в особенности где можно попросить включить кондиционер, значительно увеличивается. Когда желающих уехать на такси больше, чем водителей на линии, в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет привлечь на линию больше водителей и уехать на такси тем, кому это нужно срочно.

При этом представители сервиса посоветовали смотреть в приложении прогноз цены на такси

— Можно проверить не только уровень спроса в текущий момент, но и посмотреть, как обычно меняется цена в течение дня. Это отражено на специальном графике, который помогает принять решение: стоит вызвать такси прямо сейчас или, наоборот, немного подождать, чтобы избежать часа пик и сэкономить. Если цена поездки выше или ниже обычной, приложение также это отметит и укажет, какие именно факторы на это повлияли.

При этом осенью ожидается значительное изменение работы служб такси. С 1 сентября вступил в силу новый закон. Из-за этого требования к водителям станут жестче, а цены на услуги — выше.

Теги: Городской транспорт

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