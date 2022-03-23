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В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»

23 марта 2022 09:29
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В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»

В целях выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на объектах общественного транспорта, в том числе такси, а также фактов незаконного привлечения указанных лиц к трудовой деятельности в Самарской области, выявление каналов незаконной миграции на территории Самарской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист». В совместных рейдах принимали участие сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по вопросам миграции.

В ходе мероприятия на территории Самарской области 119 сотрудников полиции проверили свыше 670 автомобилей, из них около 400 – маршрутные такси.

В результате рейдов выявлено 61 административное правонарушение в сфере миграции, в том числе, предусмотренные ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) - 21, ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином в РФ) - 34, 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) – 6.

Большинство административных правонарушений за незаконное осуществление трудовую деятельности в сфере пассажирских перевозок выявлено на территории г.о. Самара и Тольятти, в отношении иностранных граждан составлены административные протоколы.

Установлены должностные лица хозяйствующих субъектов на территории губернии, которые привлекают к трудовой деятельности иностранных работников без патента на работу или соответствующих разрешительных документов. За данные правонарушения законодателем предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей.

В Жигулевске за нарушение миграционного законодательства задержанный иностранный гражданин был выдворен за пределы Российской Федерации в установленном законом порядке.

Сотрудниками полиции приняты меры по усилению охраны общественного порядка и безопасности на транспорте, направленные на снижение криминогенной обстановки на территории региона.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Теги: Городской транспорт

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