В Самарской области предложили штрафовать перевозчиков

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В Самарской области предложили ужесточить требования к перевозчикам, обслуживающим общественный транспорт. Такой законопроект поступил на рассмотрение депутатов губернской думы.

Его автором стал парламентарий Максим Гусейнов. Он предложил дополнить уже существующий закон, который регулирует работу перевозчиков. Депутат считает, что у компаний практически не должно быть возможности не выполнять взятые на себя обязательства. В течение одного квартала невыполненными могут быть не более 3% всех рейсов. При этом поездка считается выполненной даже при задержке, превышающей 10 минут.

«Есть несколько условий, когда рейс может считаться невыполненным. Во-первых, это задержка на 30 и более минут. Во-вторых, выпуск транспортного средства на линию раньше расписания. В-третьих, при отклонении от схемы маршрута на 100 и более метров», — говорится в пояснительной записке.

Но из этих правил есть и исключения. Если во время поездки произошло ДТП по вине другого водителя; скорость транспортного средства была снижена из-за непогоды или заторов; произошли сбои в системе навигации или ЧП, то тогда рейс не будет считаться невыполненным. За нарушения требований предусмотрены штрафы.

Пока что законопроект находится на рассмотрении депутатов регионального парламента. Если его примут, а губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подпишет, то новые требования для перевозчиков вступят в силу уже осенью 2025 года.

В последние время местные власти обратили внимание на проблемы в сфере общественного транспорта. Одним из способов их решения стало масштабное пополнение парка автобусов, трамваев и троллейбусов, пишет 63.ру.