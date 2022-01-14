В Самарской области перекрыли дорогу федерального значения из-за метели

50

Поздним вечером 13 января было принято решение перекрыть до утра дорогу Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» от самого её начала в Самарской области до 61 километра. Причина - экстремальные погодные условия.

В Самарской области буйствует природа. Метет метель, усиливается ветер. Даже в населенных пунктах движение затруднено. Например, в областной столице весь вечер 13 января автомобили стояли в 10-балльных пробках. На загородных трассах уже днём кое-где езда превращалась в настоящее испытание. И погода становится всё хуже. Прогнозы неутешительные. Они и стали причиной принятого решения. Правда, дорогу "Самара-Волгоград" на участке близ столицы 63 региона закрыли не для всех. Ограничение с 21:30 четверга и до 6:00 пятницы (14 января) введено для грузового и маршрутного транспорта. Им предстоит пережидать непогоду.

"В 22.08 13.01.2022 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт «О введении временного ограничения движения», в соответствии с которым с 21.30 13.01.2022 в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 0 по 61 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Самарской области. Ориентировочное время окончания ограничения движения 06.00 14.01.2022.", - сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Тем временем в Самаре идёт борьба с выпавшим снегом. Получается с переменным успехом. Так, работа коммунальщиков Красноглинского района уже вызвала нарекания администрации. Последуют наказания. Впрочем, даже наказанным придётся продолжать трудиться. Метель не уходит. Скверная погода продержится по прогнозам до воскресенья. Суббота тоже будет вьюжной, пишет ГТРК Самара.