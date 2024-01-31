В Самарской области изменилось расписание электричек до Кинеля

171

С четверга, 1 февраля, в Самарской области скорректировали режим работы пригородных поездов. Об этом сообщили представители «Самарской пригородной пассажирской компании» (СППК).

Изменения коснутся поезда, который следует из губернской столицы в Кинель. Речь идет о составе, который отправляется из Самары в 16:51, пишет 63.ру.

— В рабочие дни электричка № 6522 будет отходить в 16:40. Прибытие на конечную станцию ожидается также раньше, в 17:35, — пояснили в СППК.

Изменилось и время прибытия/отправления поезда на промежуточных станциях. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика.