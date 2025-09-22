В Самарской области 1 октября изменится расписание электричек

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области 1 октября изменится расписание электричек

22 сентября 2025 11:00
168
В Самарской области 1 октября изменится расписание электричек
 

Это произойдет в связи с ремонтом на участке Средневолжская - Козелковская. Подробности рассказали в пригородной пассажирской компании.

В среду, 1 октября, на один день изменится расписание трех пригородных поездов.

Электричка № 6318/6317 Самара - Жигулевское Море отправится в 18:39, задержится на Средневолжской с 19:09 до 19:27, а на конечную прибудет в 21:10.

Поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская - Тольятти стартует в 19:46, простоит на Средневолжской с 20:33 до 20:39, а в пункт назначения приедет в 22:20.

Электричка № 7381 Жигулевское Море - Жигулевск отправится в 22:05, а на конечную прибудет в 22:21, пишет Сова.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре планируют увеличить количество рейсов общественного транспорта №101а.
19 сентября 2025, 13:22
В Самаре планируют увеличить количество рейсов общественного транспорта №101а
Решение озвучили в профильном министерстве. Транспорт
460
в трамваях и троллейбусах Самары установят больше видеокамер
19 сентября 2025, 12:54
В трамваях и троллейбусах Самары установят больше видеокамер
За поставку и монтаж камер предприятие заплатит 13 миллионов 882 тысячи рублей. Транспорт
488
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
18 сентября 2025, 13:46
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Длина полосы разгона составит 20 метров. Транспорт
663
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
501
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
466
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
707
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
714
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
483
Весь список