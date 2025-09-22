В Самарской области 1 октября изменится расписание электричек

168

Это произойдет в связи с ремонтом на участке Средневолжская - Козелковская. Подробности рассказали в пригородной пассажирской компании.

В среду, 1 октября, на один день изменится расписание трех пригородных поездов.



Электричка № 6318/6317 Самара - Жигулевское Море отправится в 18:39, задержится на Средневолжской с 19:09 до 19:27, а на конечную прибудет в 21:10.



Поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская - Тольятти стартует в 19:46, простоит на Средневолжской с 20:33 до 20:39, а в пункт назначения приедет в 22:20.



Электричка № 7381 Жигулевское Море - Жигулевск отправится в 22:05, а на конечную прибудет в 22:21, пишет Сова.