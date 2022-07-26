в самарских трамваях установят видеонаблюдение

Для обеспечения безопасности в общественном транспорте самарское Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) ищет подрядчика, который поставит видеокамеры. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Системы видеонаблюдения установят в 12 трамваях типа «Татра», — указали в техзадании сотрудники ТТУ.
Судя по документу из госзакупки, в каждом трамвае установят следующее оборудование:
ТТУ предлагает заключить контракт с будущим подрядчиком на сумму 2,74 миллиона рублей. За эти средства исполнитель должен будет купить и поставить весь комплект за 45 дней — каждый день просрочки будет стоить ему 5 тысяч рублей.
Камерами оснащают трамваи и троллейбусы в Самаре не первый год. Еще в 2021 году ТТУ хотели установить систему видеонаблюдения на все единицы транспорта. Эта участь коснулась и городских автобусов, пишет 63.ру.