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В самарских трамваях установят видеонаблюдение

26 июля 2022 13:54
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в самарских трамваях установят видеонаблюдение

Для обеспечения безопасности в общественном транспорте самарское Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) ищет подрядчика, который поставит видеокамеры. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Системы видеонаблюдения установят в 12 трамваях типа «Татра», — указали в техзадании сотрудники ТТУ.

Судя по документу из госзакупки, в каждом трамвае установят следующее оборудование:

  • 1 транспортный вандалозащищенный видеорегистратор;
  • 1 виброзащищенный бокс для регистратора;
  • 6 видеокамер с микрофоном;
  • транспортный монитор;
  • устройство для контроля состояния системы со световой индикацией;
  • кабель для передачи данных между оборудованием;
  • преобразователь напряжения.

ТТУ предлагает заключить контракт с будущим подрядчиком на сумму 2,74 миллиона рублей. За эти средства исполнитель должен будет купить и поставить весь комплект за 45 дней — каждый день просрочки будет стоить ему 5 тысяч рублей.

Камерами оснащают трамваи и троллейбусы в Самаре не первый год. Еще в 2021 году ТТУ хотели установить систему видеонаблюдения на все единицы транспорта. Эта участь коснулась и городских автобусов, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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