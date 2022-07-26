в самарских трамваях установят видеонаблюдение

119

Для обеспечения безопасности в общественном транспорте самарское Трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) ищет подрядчика, который поставит видеокамеры. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Системы видеонаблюдения установят в 12 трамваях типа «Татра», — указали в техзадании сотрудники ТТУ.

Судя по документу из госзакупки, в каждом трамвае установят следующее оборудование:

1 транспортный вандалозащищенный видеорегистратор;

1 виброзащищенный бокс для регистратора;

6 видеокамер с микрофоном;

транспортный монитор;

устройство для контроля состояния системы со световой индикацией;

кабель для передачи данных между оборудованием;

преобразователь напряжения.

ТТУ предлагает заключить контракт с будущим подрядчиком на сумму 2,74 миллиона рублей. За эти средства исполнитель должен будет купить и поставить весь комплект за 45 дней — каждый день просрочки будет стоить ему 5 тысяч рублей.

Камерами оснащают трамваи и троллейбусы в Самаре не первый год. Еще в 2021 году ТТУ хотели установить систему видеонаблюдения на все единицы транспорта. Эта участь коснулась и городских автобусов, пишет 63.ру.