В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской

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В связи со строительством станции метро «Театральная» по 31 августа 2023 на пересечении ул Галактионовской и Красноармейской продолжится действие ограничения движения транспорта



В прошедшие праздничные выходные завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской – на повороте трамвайных путей. Их сместили в сторону тротуара, чтобы обеспечить возможность дальнейших работ в ходе следующего этапа метростроя.



При этом трамвайное сообщение с 27 февраля возобновлено. Оно осуществляется по переустроенной линии. Также на нее направлены трамваи, ранее курсировавшие по ул Фрунзе (движение трамваев по ул Фрунзе временно закрыто)

Так, все трамвайные маршруты (№№ 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22), следующие по ул Красноармейской в сторону ул Чапаевской, в прямом и обратном направлении едут по ул Галактионовской



Временно по скорректированным трассам следования осуществляются перевозки и автобусами маршрутов №№ 3, 34, 53, 80, 226, 207