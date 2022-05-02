Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой
В Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой
Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка
Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору качественного шашлыка
В Самаре серийная воровка украла деньги с банковской карты
В Самаре серийная воровка украла деньги с банковской карты
45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций
45% компаний Поволжья имеют план действий на случай введения новых санкций
в Самаре стартовали дачные перевозки
В Самаре стартовали дачные перевозки
В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков
В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков
В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов
В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов
ДТП в Шигонском районе: погиб житель Москвы
ДТП в Шигонском районе: погиб житель Москвы
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой

2 мая 2022 13:54
109
в Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой

В Самаре изменят схему движения трамваев в Промышленном районе. Речь идет о строительстве правого поворота с улицы Ставропольской на Ново-Вокзальную.

— Основная задача этого поворота — увеличить количество вагонов, которые будут пускать до Ново-Садовой. И мы получим новый маршрут, привлекающий пассажиров из Кировского и Промышленного районов. Также этот поворот имеет определенные технические функции. Если будут какие-то поломки, нам будет удобнее дотащить трамвай до Северного трамвайного депо. Сейчас мы вынуждены делать крюк по Ташкентской и Ставропольской, Авроре. Соответственно, нарушается режим работы маршрутов, — рассказал директор «Трамвайно-троллейбусного управления» Михаил Ефремов.

По словам главы ТТУ, проект уже прошел положительную экспертизу. Он включает реконструкцию всего перекрестка и организацию автоматических поворотных стрелок. Однако это будет дорогостоящая реконструкция. Ее оценили в 216 миллионов рублей.

Как сообщил Михаил Ефремов, подготовительные работы можно будет начать в 2022 году. А ввести в эксплуатацию новое кольцо будет возможно только в 2023-м. Мы показывали, как новую стрелку планируют расположить на местности, пишет 63.ру.

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов
02 мая 2022, 12:34
В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов
Электросамокаты и подобные устройства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для их владельцев. Транспорт
148
1 мая в Самаре усилят работу общественного транспорта
30 апреля 2022, 12:02
1 мая в Самаре усилят работу общественного транспорта
В областной столице пройдет мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда. Транспорт
631
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022, 14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
 Кроме того, в вышеуказанный период общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297 – будут следовать по скорректированной схеме. Транспорт
780
  • Консультант плюс
В центре внимания
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
114
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
2 мая 2022  09:15
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
319
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
661
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
596
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
639
Весь список