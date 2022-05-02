в Самаре запустят больше трамваев до Ново-Садовой

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В Самаре изменят схему движения трамваев в Промышленном районе. Речь идет о строительстве правого поворота с улицы Ставропольской на Ново-Вокзальную.

— Основная задача этого поворота — увеличить количество вагонов, которые будут пускать до Ново-Садовой. И мы получим новый маршрут, привлекающий пассажиров из Кировского и Промышленного районов. Также этот поворот имеет определенные технические функции. Если будут какие-то поломки, нам будет удобнее дотащить трамвай до Северного трамвайного депо. Сейчас мы вынуждены делать крюк по Ташкентской и Ставропольской, Авроре. Соответственно, нарушается режим работы маршрутов, — рассказал директор «Трамвайно-троллейбусного управления» Михаил Ефремов.

По словам главы ТТУ, проект уже прошел положительную экспертизу. Он включает реконструкцию всего перекрестка и организацию автоматических поворотных стрелок. Однако это будет дорогостоящая реконструкция. Ее оценили в 216 миллионов рублей.

Как сообщил Михаил Ефремов, подготовительные работы можно будет начать в 2022 году. А ввести в эксплуатацию новое кольцо будет возможно только в 2023-м. Мы показывали, как новую стрелку планируют расположить на местности, пишет 63.ру.