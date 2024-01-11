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В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта

11 января 2024 12:35
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В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта

Для жителей Самары запустили систему скидок для оплаты проезда — пакетные тарифы. Подключить их можно в офисе Объединенной транспортной карты или на портале «Карта жителя Самарской области»

— Для удаленного подключения пакетного тарифа нужно авторизоваться на портале, нажать на серию «Транспортная карта» и «Сменить серию». Выбрать Самару, нужный пакет и отправить заявку на смену серии. После транспортную карту можно пополнить на необходимую сумму, — сообщили в правительстве Самарской области.

Пакетный тариф можно купить не чаще одного раза в месяц, пишет 63.ру. Предложение действует по 31 марта 2024 года. Сейчас их доступно 4 вида:

  • на 5 поездок — в 170 рублей (стоимость одной поездки — 34 рубля);
  • на 10 поездок — 335 рублей (33,5 рубля);
  • на 20 поездок — 660 рублей (33 рубля);
  • на 40 поездок — 1280 рублей (32 рубля).
Теги: Акценты В центре внимания Городской транспорт

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