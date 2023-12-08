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В Самаре за ночь отремонтировали электробус

8 декабря 2023 12:38
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В Самаре за ночь отремонтировали электробус
 

В городском департаменте транспорта пояснили, что ранее электробус, курсирующий по маршруту №108, отправили на ремонт и техобслуживание. А снова на линию он вышел 8 декабря. 

Изначально пассажиров предупреждали, что электробус вернется на маршрут только в понедельник, 11 декабря. Однако его починили и выпустили на линию уже на следующий день, пишет Сова. 

В соцсетях дептранса поблагодарили специалистов за быстрый ремонт: 

- Спасибо мастерам ТТУ - за ночь электробус отремонтировали. Он уже в строю и продолжает работать на маршруте №108 в штатном режиме. Добро пожаловать на борт. 

Напомним, что межмуниципальный маршрут №108 возит пассажиров от Губернского рынка до микрорайона Южный город.

Теги: Городской транспорт

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