В Самаре введут «пакетные» тарифы для оплаты в транспорте

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В общественном транспорте Самары появятся новые «пакетные» тарифы для пассажиров. Об этом говорится в постановлении городской администрации, подписанном 1 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительные тарифы планируется ввести уже в первом квартале 2024 года. Они будут действовать при оплате проезда «Картой жителя Самарской области».

В октябре введение «пакетных» тарифов одобрили на заседании трехсторонней комиссии в горадминистрации, посвященном организации пассажирских перевозок в областной столице, пишет Самру.ру.