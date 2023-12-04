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В Самаре введут «пакетные» тарифы для оплаты в транспорте

4 декабря 2023 10:18
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В Самаре введут «пакетные» тарифы для оплаты в транспорте

В общественном транспорте Самары появятся новые «пакетные» тарифы для пассажиров. Об этом говорится в постановлении городской администрации, подписанном 1 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительные тарифы планируется ввести уже в первом квартале 2024 года. Они будут действовать при оплате проезда «Картой жителя Самарской области».

В октябре введение «пакетных» тарифов одобрили на заседании трехсторонней комиссии в горадминистрации, посвященном организации пассажирских перевозок в областной столице, пишет Самру.ру.

Теги: Городской транспорт

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