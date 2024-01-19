В Самаре все же планируют скоростной трамвай

173

Мэрия Самары опубликовала проект поправок в генплан города. Часть из них касается обустройства транспортной инфраструктуры, в том числе строительства трамвайных путей для скоростного трамвая.

— Сохраняются планы по строительству рельсов по проспекту Карла Маркса к 2030 году и реконструкции веток по улицам Ново-Садовой, Ташкентской, Советской, Победы и проспекту Кирова к 2040 году. Также планируется проложить пути скоростного трамвая по улицам Авроры и Гагарина протяженностью 4,46 км. Срок ввода в эксплуатацию — 2030 год, — указано в документе.

Идею строительства линии скоростного трамвая активно обсуждали в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Проложить ее, конечно же, планировали до стадиона. Однако в итоге всё свелось к обустройству обычной трамвайной ветки, пишет 63.ру.