В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Военно-воздушных сил России с 13:00 до 22:00 12 августа 2022 года по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского будет временно ограничено движение транспорта.

Также на вышеуказанном участке с 06:00 до 22:00 12 августа 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности маршрутов №№ 61, 207, 247 и 261, можно ознакомиться в приложении.

Уважаемые горожане, планируйте маршруты следования заблаговременно!