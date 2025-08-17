В Самаре в воскресенье, 17 августа, будет усилена работа общественного транспорта.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре в воскресенье, 17 августа, будет усилена работа общественного транспорта

17 августа 2025 12:14
132
В Самаре в воскресенье, 17 августа, будет усилена работа общественного транспорта.

«На стадионе „Солидарность Самара Арена“ пройдет матч Российской Премьер-лиги: сразятся футбольные команды „Акрон“ и „Оренбург“. Начало игры в 14:30, окончание — в 16:30. Для удобства болельщиков активизируем работу трамваев и автобусов, следующих в направлении стадиона и обратно», — сообщили представители ведомства.

До матча восемь трамваев маршрута № 5 отправятся к остановке «Барбошина поляна» — крупному пересадочному узлу, пишет 63.ру.

«Отсюда пассажиры смогут пересесть на трамваи № 11 и 12 — они проследуют до конечной остановки „Стадион ‚Самара Арена‘“. Также с Барбошиной поляны и с пересечения улиц Ташкентской и Московского шоссе возможна пересадка с трамваев № 22, 24, 25», — отметил дептранс областной столицы.

Непосредственно до стадиона можно доехать на автобусе № 83. Также пассажиры могут сесть на маршруты № 1, 45, 51 и 67, которые проходят по Московскому шоссе. От остановки «Улица Алма-Атинская», от которой стадион находится в пешей доступности.

«Сразу по окончании матча на конечную остановку „Самара Арена“ МП ТТУ подаст дополнительные трамваи маршрутов № 5, 11 и 12. Отправляться они будут по мере наполняемости вагонов. Интервал движения составит не более семи минут. Кроме того, после матча к остановке „Улица Алма-Атинская“ будут поданы дополнительные автобусы № 1, 34, 41 и 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку „Улица Дальняя“ — дополнительные автобусы № 1, 67, которые отправятся в сторону поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи», — рассказали в профильном департаменте мэрии.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025, 12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Готовность станции метро «Театральная» составляет 90%. Общество
512
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
16 августа 2025, 11:53
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября
Выдача номеров на мотоцикл и прицепы, которая ранее стоила 1,5 тысячи рублей, теперь обойдется водителям в 2250 рублей. Транспорт
480
Сегодня в Самаре трамвай №15 будет ходить иначе
15 августа 2025, 11:25
Сегодня в Самаре трамвай №15 будет ходить иначе
Это связано с финалом городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая. Общество
326
В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
198
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
189
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
513
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
564
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
537
Весь список