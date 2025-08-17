В Самаре в воскресенье, 17 августа, будет усилена работа общественного транспорта.

132

«На стадионе „Солидарность Самара Арена“ пройдет матч Российской Премьер-лиги: сразятся футбольные команды „Акрон“ и „Оренбург“. Начало игры в 14:30, окончание — в 16:30. Для удобства болельщиков активизируем работу трамваев и автобусов, следующих в направлении стадиона и обратно», — сообщили представители ведомства.

До матча восемь трамваев маршрута № 5 отправятся к остановке «Барбошина поляна» — крупному пересадочному узлу, пишет 63.ру.

«Отсюда пассажиры смогут пересесть на трамваи № 11 и 12 — они проследуют до конечной остановки „Стадион ‚Самара Арена‘“. Также с Барбошиной поляны и с пересечения улиц Ташкентской и Московского шоссе возможна пересадка с трамваев № 22, 24, 25», — отметил дептранс областной столицы.

Непосредственно до стадиона можно доехать на автобусе № 83. Также пассажиры могут сесть на маршруты № 1, 45, 51 и 67, которые проходят по Московскому шоссе. От остановки «Улица Алма-Атинская», от которой стадион находится в пешей доступности.

«Сразу по окончании матча на конечную остановку „Самара Арена“ МП ТТУ подаст дополнительные трамваи маршрутов № 5, 11 и 12. Отправляться они будут по мере наполняемости вагонов. Интервал движения составит не более семи минут. Кроме того, после матча к остановке „Улица Алма-Атинская“ будут поданы дополнительные автобусы № 1, 34, 41 и 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку „Улица Дальняя“ — дополнительные автобусы № 1, 67, которые отправятся в сторону поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи», — рассказали в профильном департаменте мэрии.