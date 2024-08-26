В Самаре трамваи снова пошли до Дома печати

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Об этом вечером 25 августа рассказали в городском Дептрансе.

По данным ведомства, движение трамваев открыли по улицам Врубеля и Гаражной от Постникова оврага до Дома печати. Общественный транспорт вновь сможет двигаться в оба направления.

Ранее движение на участке перекрывали из-за повреждения кабеля. Ограничения действовали с утра 19 августа. Они повлияли на работу трамвайных маршрутов № 4, 13 и 23.

До этого в городе закрыли проезд на перекрестке улиц Аминева и Ново-Садовой. Там на днях организовали обустройство трамвайных путей, пишет Сова.