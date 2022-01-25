В Самаре стоимость проезда повысили частные автобусные перевозчики

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В Самаре подорожала стоимость билетов еще на нескольких маршрутах общественного транспорта. Стоимость проезда начали повышать частные автобусные перевозчики. Об этом сообщили горожане.

— Выросла стоимость проезда на 96-м маршруте, который недавно стал межмуниципальным — № 396 и теперь ходит до Кошелев-парка и Петра Дубравы. Раньше по городу платили 35 рублей. Сейчас — 38 рублей. За поездку до Кошелев-парка и Петра Дубравы нужно будет выложить 45 рублей, — рассказал житель Самары Александр.

Также, по словам горожан, выросли цены на проезд в автобусах маршрута № 305д (бывший 205-й, 6-й причал — Петра Дубрава) и № 229 (автовокзал — Транзитная). Билет также стоит 38 рублей. По такому же тарифу работает межмуниципальный 480-й.

Начало процессу повышения цен на проезд в общественном транспорте положили власти Самары. Они подняли стоимость билетов на всем муниципальном транспорте с 1 января 2022 года.

Добавим, что коммерческие перевозчики могут не придерживаться ограничений на цены, которые установили власти. Дело в том, что они перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам. То есть стоимость проезда устанавливают самостоятельно, пишет 63.ру.