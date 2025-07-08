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В Самаре стартует ежегодный конкурс профмастерства водителей автобусов

8 июля 2025 11:17
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В Самаре стартует ежегодный конкурс профмастерства водителей автобусов

С 9 по 11 июля в Самаре пройдет XXII областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.

Организаторами выступают министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с ассоциацией «Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом «Волгаавтотранс» и Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В конкурсе примут участие 14 команд из семи городов Самарской области – Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и Жигулевска. Соревнования будут проходить на автобусах особо большой, большой и средней вместимости отечественного производства, том числе марок НЕФАЗ и CITYMAX, закупленных в 2024 году.

9 июля, на первом этапе конкурса, в учебном центре Самарского МП «Трамвайно-троллейбусное Управление» водители пройдут экзамен на знание правил дорожного движения.

11 июля на Южной парковке Стадиона «Самара Арена» состоятся зачетные заезды участников за право стать лучшим водителем автобуса Самарской области. На протяжении всего мероприятия рядом с конкурсной площадкой будет проходить экспозиция автобусной техники.

Победители и участники конкурса будут награждены дипломами министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, также командам-победителям и призерам вручат кубки и медали.

Развитие транспортной отрасли, в том числе повышение качества и культуры вождения общественного транспорта,  – одна из главных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.  Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует формированию сплоченного водительского сообщества, стимулирует водителей к совершенствованию своих профессиональных навыков, повышает престиж профессии.

Теги: Городской транспорт

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