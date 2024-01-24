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В Самаре снова отменят электричку «Ласточка» до Тольятти

24 января 2024 12:51
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В Самаре снова отменят электричку «Ласточка» до Тольятти

В феврале скоростная электричка «Ласточка» вновь не будет курсировать по маршруту Самара — Тольятти. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании (СППК).

— «Ласточку» заменят на состав ЭД4М (старого типа. — Прим. ред.) в 6-вагонном исполнении на период с 1 по 18 февраля. Это связано с производственной необходимостью, — говорится в сообщении СППК.

Представители Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) объясняли 63.RU, что это за производственная необходимость. По их словам, «Ласточку» заменяют на маршрутах из-за планового и внепланового ремонта.

— Замены «Ласточки» будут происходить и дальше, так как резервного состава нет. Исключить замены возможно только при поступлении в моторвагонное депо Безымянка дополнительного электропоезда в качестве резервного подвижного состава, — сообщили 63.RU в КБшЖД.

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