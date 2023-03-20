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В Самаре с утра 20 марта парализовано движение трамваев

20 марта 2023 09:19
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В Самаре с утра 20 марта парализовано движение трамваев

Как рассказали OBOZ.INFO в департаменте транспорта, причина остановки движения — неполадки в контактной сети.

Трамваи не ходили в Самаре более часа. Положение усугублялось тем, что движение встало в час-пик, когда огромное число жителей города добирается до своих рабочих мест.

Городской департамент транспорта проинформировал самарцев о прерванном транспортном сообщении в 7:28. В 8:40 трамваи по направлению «в город» на улице Ново-Садовой все еще стояли.

В департаменте транспорта в разговоре с корреспондентом OBOZ.INFO утверждают, что движение будет восстановлено «в ближайшие минуты».

«Ремонтные бригады работают, устраняют неполадки», — сообщили специалисты дептранса.

Теги: Городской транспорт

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