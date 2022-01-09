В Самаре с 10 января на три года закроют движение трамваев по Галактионовской

В понедельник, 10 января, в Самаре закроют движение трамваев на улице Галактионовской — на отрезке между Полевой и Красноармейской.
— Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года, — сообщили в мэрии города.
Представители департамента транспорта областной столицы обнародовали новые маршруты движения трамваев на ближайшие два года:
Предстоит построить тоннели метро под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской. «Театральную» разместят на участке улицы Галактионовской от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от Оперного театра, пишет 63.ру.
Запустить «Театральную» в эксплуатацию, согласно условиям кредита, должны в первом квартале 2024 года.
Однако вернут ли после этого трамвайные пути на Галактионовскую, пока вопрос.