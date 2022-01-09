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В Самаре с 10 января на три года закроют движение трамваев по Галактионовской

9 января 2022 12:01
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В Самаре с 10 января на три года закроют движение трамваев по Галактионовской

В понедельник, 10 января, в Самаре закроют движение трамваев на улице Галактионовской — на отрезке между Полевой и Красноармейской.

— Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года, — сообщили в мэрии города.

Представители департамента транспорта областной столицы обнародовали новые маршруты движения трамваев на ближайшие два года:

  • маршрут № 5: Барбошина поляна — Ново-Садовая — проспект Ленина — Полевая — Арцыбушевская — Красноармейская — Галактионовская — Венцека — Фрунзе — Пионерская;
  • маршрут № 15: Тухачевского — Киевская — Чернореченская — Клиническая — Мичурина — Полевая — Арцыбушевская — Красноармейская — Фрунзе — Пионерская — Венцека;
  • маршруты № 20 и 20к: Фадеева — Ново-Вокзальная — Ново-Садовая — проспект Ленина — Полевая — Арцыбушевская — Красноармейская — Фрунзе — Пионерская — Чапаевская — Венцека;
  • маршрут № 22: 15-й микрорайон — Ташкентская — Демократическая — Ново-Садовая — проспект Ленина — Полевая — Арцыбушевская — Красноармейская — Галактионовская — Венцека — Фрунзе.

Предстоит построить тоннели метро под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской. «Театральную» разместят на участке улицы Галактионовской от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от Оперного театра, пишет 63.ру. 

Запустить «Театральную» в эксплуатацию, согласно условиям кредита, должны в первом квартале 2024 года.

Однако вернут ли после этого трамвайные пути на Галактионовскую, пока вопрос.

Теги: В центре внимания

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