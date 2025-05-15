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В Самаре проверили график движения автобусов №41 и 90

15 мая 2025 12:57
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В Самаре проверили график движения автобусов № 41 и 90

В четверг, 15 мая, автобусы № 41 и 90 попали в зону особого внимания. Маршруты проверяли на задержки и интервалы между рейсами. Оба следуют через весь город и перевозят огромный поток пассажиров.

Так, автобус № 41 отправляется из 15-го микрорайона и курсирует до остановки "Универмаг "Юность". По графику он должен соблюдать интервал в 6 минут. Эксперты отметили, что по данному маршруту опозданий не обнаружено.

Автобус № 90 соединяет Куйбышевский район с центральной частью города. Его интервал - 7 минут в утреннее время, а допустимое опоздание - не более 5 минут. Представители транспортных предприятий зафиксировали задержку данного маршрута. Причина - пробки. 

После проверки ситуацию с опозданиями взяли на контроль. Для решения проблемы предложили сделать выделенные полосы для движения общественного транспорта, чтобы снизить задержку и улучшить работу автобусов, пишет Сова.

Теги: Городской транспорт

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