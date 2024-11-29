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В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы

29 ноября 2024 13:38
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В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы

«Меня, как любого горожанина, волнует состояние дорог, безопасность пешеходов и автомобилистов на перекрестках. Совместно с митрансом региона принято решение наращивать объемы работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов техническими средствами организации движения. Улучшать дорожно-транспортную инфраструктуру областного центра будем комплексно. Техническое оснащение участков синхронизируем с ремонтом дорог. Приоритет отдадим оборудованию «умных пешеходных переходов» вблизи учебных заведений», – сказал и.о.Главы Самары Иван Носков. 

В этом году более 200 участков уже оснащены техническими средствами организации дорожного движения. 

Помимо этого, продолжается подключение контроллеров, чтобы в дальнейшем можно было на полную мощность запустить оборудование интеллектуальной транспортной системы, которая в своем управлении замыкается на МКУ «Центр организации дорожного движения» города Самара.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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