В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы

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«Меня, как любого горожанина, волнует состояние дорог, безопасность пешеходов и автомобилистов на перекрестках. Совместно с митрансом региона принято решение наращивать объемы работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов техническими средствами организации движения. Улучшать дорожно-транспортную инфраструктуру областного центра будем комплексно. Техническое оснащение участков синхронизируем с ремонтом дорог. Приоритет отдадим оборудованию «умных пешеходных переходов» вблизи учебных заведений», – сказал и.о.Главы Самары Иван Носков.

В этом году более 200 участков уже оснащены техническими средствами организации дорожного движения.

Помимо этого, продолжается подключение контроллеров, чтобы в дальнейшем можно было на полную мощность запустить оборудование интеллектуальной транспортной системы, которая в своем управлении замыкается на МКУ «Центр организации дорожного движения» города Самара.