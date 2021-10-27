В Самаре продлят автобусный маршрут № 1

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Речь идет об автобусах № 1, которые следует от железнодорожного вокзала до автостанции "Красная Глинка". Как сообщили представители департамента транспорта Самары, в ближайшее время его продлят до остановки "Улица Батайская".



А в сентябре пролили путь следования автобуса № 80 до парка Дружбы народов. Новое общественное пространство открылось в микрорайоне Волгарь. На этом маршруте будут работать 12 автобусов.



Интервал их движения в будни с 7:00 до 9:00 будет составлять 7 минут, далее - 10 минут вплоть до 20:15. По субботам и воскресеньям - каждые 15 минут. По вечерам с новой конечной остановки будут уходить также дежурные автобусы в 20:15, 20:30 и 20:50, сообщает Сова.инфо.