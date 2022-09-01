В Самаре продлят 67-й автобусный маршрут

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Автобусный маршрут № 67 станет еще длиннее. Об этом стало известно на совещании, посвященном развитию микрорайонов Крутые Ключи, Кошелев-Парк и Баварская деревня, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Изменить маршрут предложили местные жители. Они попросили продлить его до поселка Петра Дубрава.

— Глава региона дал соответствующее поручение — маршрут будет продлен до 20 сентября, — сообщили в региональном правительстве.

Сейчас автобус № 67 курсирует от железнодорожного вокзала Самары до микрорайона Крутые Ключи. На маршруте работают 40 единиц транспорта.

Помимо этого, на территорию Крутых Ключей и Баварской деревни заходит 6 межмуниципальных маршрутов (всего 169 транспортных средств), пишет 63.ру.