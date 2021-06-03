в Самаре предусмотрен комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения

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Согласно рекомендациям ГИБДД в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также муниципальной программы г. о. Самара «Повышение безопасности дорожного движения» на 2021 – 2025 годы» на участках улично-дорожной сети Самары запланирован ряд мероприятий, сообщает горадминистрация.

Прежде всего, к этим мероприятиям относится строительство светофорных объектов по следующим адресам:

- перекресток ул. Красноармейская - ул. Буянова;

- перекресток ул. Физкультурная - ул. Каховская;

- ул. Мира, д.27;

- ул. Осипенко, д.38;

- перекресток ул. Революционная - ул. Гаражная;

- перекресток Зубчаниновское шоссе - ул. Камчатская;

- перекресток ул. Мориса Тореза - пер.Футболистов;

- перекресток ул. Ново-Вокзальная - ул. Нагорная;

- перекресток пр. Карла Маркса - ул. Ташкентская;

- перекресток ул. Вилоновская - ул. Буянова;

- перекресток ул. Партизанская - ул. Дзержинского;

- перекресток ул. Партизанская - ул. Мяги;

- ул. Авиационная, д.1.

По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, для обеспечения безопасных условий на проезжей части дорог также предусмотрена реализация мер по введению светофорного регулирования на следующих перекрестках:

- перекресток ул. Енисейская - ул. Металлистов;

- перекресток ул. Юбилейная - ул. Свободы;

- перекресток ул. Севастопольская - ул. Енисейская;

- перекресток пр. Юных Пионеров - ул. Металлистов;

- перекресток ул. Пугачевская - ул. Нагорная;

- перекресток ул. Солнечной и Ново-Вокзальной.

В настоящее время начаты работы, связанные с установкой светофоров на перекрестках ул. Партизанской и Дзержинского, ул. Партизанской и Мяги, ул. Солнечной и Ново-Вокзальной. Здесь рабочая бригада подготавливает фундамент, ведет установку опор и прокладку кабеля. Также на перекрестке улиц Партизанской и Дзержинского уже разместили пешеходные направляющие ограждения.