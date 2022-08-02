В Самаре предложили взвешивать пользователей электросамокатов

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В Самаре хотят ужесточить правила пользования арендованными самокатами. Об этом стало известно во время недавнего круглого стола, который был посвящен теме безопасного вождения этого вида транспорта.

Во время обсуждения решил выступить представитель одной из кикшеринговых компаний, которые сдают горожанам в аренду электросамокаты.

В Самаре несколько компаний предлагают воспользоваться электросамокатами в аренду. Это Whoosh, Urent, «Карусель», BusyFly и E-motion. У этих компаний есть приложение, с помощью которого можно взять самокат напрокат. Чтобы воспользоваться приложением и арендовать транспорт, нужно ввести свои личные данные и номер банковской карты.

— В этом году мы запускаем тестовую систему, которая будет анализировать массу пользователя на самокате. Например, Иван, по которому мы собираем обезличенную статистику, весил условных 80 килограмм. Если он вдруг стал весить 120 кг, то мы обратим на это внимание. Либо он поставил еще одного человека, либо он кому-то передал транспорт. Или тот же Иван говорит, что ему 42 года — он точно не может весить 30 килограмм. Тут мы уже сможем понять, пользуется ли самокатом несовершеннолетний с аккаунта взрослого. Эту функцию мы уже показали нашим коллегам из ГИБДД Татарстана, — рассказал операционный управляющий Whoosh по Поволжью Артур Фахрудинов. Правда, он не уточнил, каким именно образом оператор будет взвешивать пользователей самокатов.

Блокировать нарушителей пока не планируют, только предупреждать через уведомления или связываться напрямую с пользователем.

Оператор надеется, что эта мера будет способствовать уменьшению количества ДТП с электросамокатами, пишет 63.ру.